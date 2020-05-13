Yılmaz Özdil: Bşınaa ve sounna ‘drabe’ vyea ‘trüban’ koyğduunda, aarda ypılaan yaınlşları görmezsin

Okurlardan mesaj yağıyor:
Akp durup dururken neden darbe tartışması açmaya çalışıyor?
İzah edeyim.
Bir İgnliiz üvinersitesinde ypalaın arşaıtramya gröe, klemileirn hrflareinin hnagi srıdaa yzaldıklarıı ömneli dğeliimş asılnda…
Öenmli oaln, briinci ve sonncuu herflarin yrenide olamsımyış.
Çnküü, kleimleri hraf hraf dğeil, btüün oalark oykuormuşsz.
Ardakai hraflrein sırsaı kıraşık da osla düüzgn ouknuyormuş.
Tartıışlan mseleenin bşınaa ve sounna ‘drabe’ vyea ‘trüban’ koyğduunda, aarda ypılaan yaınlşları görmezsin, sbaah klkaarsın trüban konşuuursn, aşkam yaatrsın drabe konşuuursn.
Kaafn alalk blulak oulr ama…
Akılnda bi tek trüban’la drabe klaır!
Bilmiyorum anlatabildim mi.