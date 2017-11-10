Yılmaz Özdil: Böylesine bir sevginin, insanlık tarihinde örneği yok

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75’inci ölüm yıldönümünde, sadece 10 Kasım günü, sadece bir günde, 1 milyon 89 bin kişi vardı.

Anıtkabir’e her yıl beş ila dokuz milyon yurttaş koşuyor, dua ediyor, devrimlerine bağlılığını sunuyor. Ortalama yedi milyon kabul etsek… 1953’ten bu yana 455 milyon kişi Anıtkabir’i ziyaret etti. ABD’nin nüfusundan 120 milyon daha fazla, Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkenin toplam nüfusu kadar…

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Yıllar geçtikçe külleneceğine, giderek alevlenen böylesine bir sevginin, insanlık tarihinde örneği yok.

Çünkü… İstedikleri kadar hakaret etmeye, iftira atmaya çalışsınlar, istedikleri kadar silmeye, unutturmaya çalışsınlar… Bunların arasında, Mustafa Kemal’in kaşından kopmuş bir tek tel kadar değeri olan yok!

Yılmaz Özdil’in yazısı