Yılmaz Özdil: Bodrumlular her şeye rağmen Bodrum’u paradan daha çok severler

Binaların kat sınırı 70’lerdeki imar planının ruhuna dayanır. Elbette herkes gibi parayı çok sever Bodrumlular ama, her şeye rağmen, Bodrum’u paradan daha çok severler. “Beyaz” hakimiyetini bozmadıkları gibi, “ortak akıl” göstermeyi başardılar, tarlalara bahçelere yayıldılar ama, yükselmediler, kat sınırını delmediler.

İşte bu nedenle, Bodrum’u önceki gece ne kurtardı derseniz?

Reklam

Son dönemlerdeki bütün vandallığına rağmen, Bodrum’u Bodrum olarak koruyanlar kurtardı… Bodrum’da

yüksek yapılaşmaya izin verilseydi, bugün en az bin kişinin cenaze töreni vardı.

Kimsenin burnunun kanamadığı 6.6 ibrettir.

Yılmaz Özdil’in yazısı