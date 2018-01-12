Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Bizim gazete de Melih Gökçek’i manşet yaptığı için övünüyor

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

E dün bakıyorum… Melih Gökçek bizim gazeteye manşet olmuş. Sözcü gazetesine yazar olmak istediğini söylüyor.

“Sözcü’de yazarsam farklı görüşler olmuş olur” diyerek, Sözcü’nün at gözlüğüyle yayın yaptığını, farklı görüşlere yer vermediğini söylüyor.

Reklam

Bizim gazete de Melih Gökçek’i manşet yaptığı için övünüyor. “Akp’nin dışladığı Melih Gökçek yaşadıklarını Sözcü’ye anlattı, Sözcü işte bunun için var” filan diyor.

Bravo hakikaten.

Benim bildiğim Sözcü, Akp yüzünden kovulanların gazetesiydi. Akp’den kovulanların gazetesi değildi. Demek yanılmışız.

Yazıişlerini tebrik ederim. Köşeleri parsel parsel satıp, köşeyi dönersiniz gari.

Yılmaz Özdil’in yazısı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Cağaloğlu Anadolu öğrencilerinden müdüre suç duyurusu: Hakaretlerle tehdit edildik

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde okuyan bazı öğrencilerin velileri, okulda düzenlemek istediği sucuk partisine katılmak istemeyen öğrencilere hakaret edip tehdit ettiği iddiasıyla okul müdürü Necati Yener hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde okuyan bazı öğrencilerin velileri, okulda düzenlemek istediği sucuk partisine katılmak istemeyen öğrencilere hakaret edip tehdit ettiği iddiasıyla okul müdürü Necati Yener hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...