Yılmaz Özdil: Bizim gazete de Melih Gökçek’i manşet yaptığı için övünüyor

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E dün bakıyorum… Melih Gökçek bizim gazeteye manşet olmuş. Sözcü gazetesine yazar olmak istediğini söylüyor.

“Sözcü’de yazarsam farklı görüşler olmuş olur” diyerek, Sözcü’nün at gözlüğüyle yayın yaptığını, farklı görüşlere yer vermediğini söylüyor.

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Bizim gazete de Melih Gökçek’i manşet yaptığı için övünüyor. “Akp’nin dışladığı Melih Gökçek yaşadıklarını Sözcü’ye anlattı, Sözcü işte bunun için var” filan diyor.

Bravo hakikaten.

Benim bildiğim Sözcü, Akp yüzünden kovulanların gazetesiydi. Akp’den kovulanların gazetesi değildi. Demek yanılmışız.

Yazıişlerini tebrik ederim. Köşeleri parsel parsel satıp, köşeyi dönersiniz gari.

Yılmaz Özdil’in yazısı