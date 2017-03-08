Yılmaz Özdil: Bizi herifler yönetiyor, yetmiyor, ‘tek herif’ yönetsin isteniyor!

Nazi dediğin Almanya’yı kadın yönetiyor. Angela, melek demek… Asrın liderimiz “neden fizik dersi tartışılmıyor da din dersi tartışılıyor” derken, papazın kızı olan Angela’nın kuantum fiziğinde doktorası var. Hırsızlık yapmıyor. Time dergisi tarafından ‘şahsi menfaate asla taviz vermediği ve ahlaki liderlik gösterdiği için’ dünyada yılın kişisi seçildi.

Dünyayı kadın yönetiyor. Demokrasiyi benimseyen ülkelerdeki kadın ağırlığı hızla artıyor.

Bizi herifler yönetiyor. Yetmiyor… ‘Tek herif’ yönetsin isteniyor!

Yılmaz Özdil’in yazısı