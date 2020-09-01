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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Biz Yunan’ı denize döktük, Yunan denizlerin hakimi oldu

Üç tarafı denizlerle çevrili olan, kendisine ait iç denizi bulunan Türkiye’nin deniz taşımacılığında esamisi bile okunmuyor.

Yunanistan deniz taşımacılığı filosunun toplam tonaj kapasitesi, Türkiye’nin 15 mislinden fazla!

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“Mavi Vatan” diye atıp tutuyoruz ama, kendi ihtiyacımızı karşılamaktan aciziz, Türk şirketlerinin ithalat ve ihracatını Yunan gemileri taşıyor.

Donanmamız Akdeniz’de Yunan savaş gemileriyle boğuşurken, Yunan denizcilik şirketlerine ödediğimiz paranın haddi hesabı yok.

Biz Yunan’ı denize döktük.

Yunan denizlerin hakimi oldu.

Hazin gerçek bu.

Yılmaz Özdil’in yazısı

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