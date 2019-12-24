Yılmaz Özdil: Bir tane de Bursa’dan İzmir’e kanal açıp Marmara’yla Ege’yi birbirine bağladık mıydı tamamdır gari

Kanal İstanbul’un güzergahı, bilimsel ve hassas hesaplamalar neticesinde belirlendi… Karadeniz’i Marmara Denizi’ne bağlayacak!

Aralarında irtibat yok çünkü!

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Üstelik… İstanbul Boğazı’nın uzunluğu 30 kilometreyken, Kanal İstanbul’un uzunluğu 47 kilometre olacak.

Bugünkü parayla 75 milyar lira harcayıp, 10 sene sonra açılışını yaptığımızda, yolu 17 kilometre uzatmış olacağız.

Marmara Denizi’nde hiç adamız bulunmadığı için, kanal kazısından çıkarılacak toprakla Marmara Denizi’ne üç tane de ada yapacağız.

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Bence gayet mantıklı bir proje.

Nesine karşı çıkıyorlar, anlamak mümkün değil yani.

Bana sorarsanız, bir tane de Bursa’dan İzmir’e kanal açıp, Marmara Denizi’yle Ege Denizi’ni birbirine bağladık mıydı, tamamdır gari!

Yılmaz Özdil’in yazısı