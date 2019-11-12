Yılmaz Özdil: Beyaz Miğferler, İngiliz ve Amerikan istihbarat teşkilatlarının figüranıydı

İngiliz istihbarat teşkilatının casusu, İstanbul’un göbeğinde, Karaköy’de, Kılıç Ali Paşa Camisi’nin hemen bitişindeki, duvarlarla çevrili, üç katlı, evinin bahçesinde ölü/öldürülmüş halde bulundu.

Bosna’da Kosova’da Lübnan’da Irak’ta Filistin’de görev yapan ve İngiltere Kraliçesi tarafından ‘şövalye’ nişanıyla ödüllendirilen bu casusun, Beyoğlu’ndan başka, Büyükada’da evi olduğu anlaşıldı.

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Bu casus… Suriye’de algı operasyonları yürüten Beyaz Miğferlileri kurduğu için, Rusya tarafından deşifre edilmişti.

Beyaz Miğferliler, kafalarına beyaz baret takarak, güya kendi hayatlarını tehlikeye atarak, Rusya ve Şam rejiminin bombaladığı bölgelerde hayat kurtaran, gönüllü bir sivil yardım kuruluşu gibi, arama kurtarma derneği gibi gösteriliyordu.

Halbuki, İngiliz ve Amerikan istihbarat teşkilatlarının figüranıydı.

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Yılmaz Özdil’in yazısı