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Yılmaz Özdil: Benim köşeyi verin Lütfü Oflaz’a

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Karşı taraf, düşman, nefret, tetikçi, akılsız diyen Lütfü Oflaz kim?

Akp yandaşı gazeteciydi.

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Bunların hepsini Akp gazetesindeyken yazdı.

Son kullanma tarihi sona erdi, kapının önüne koydular.

Bir haftadır bizim gazetede alkışlanıyor.

Dokuz sütuna manşet yapıldı.

Ne kadar vicdanlı ve adaletli olduğunu anlatan makaleler yazıldı.

İnternet sayfamızın demirbaşı oldu.

En son pazar günü, tam sayfa röportajı yayınlandı.

Lütfü Oflaz’a sahip çıkan Sözcü yönetimini yürekten kutlarım.

Madem ki Sözcü tarafından görüşleri bu kadar önemseniyor… İşsiz kalmasın, benim köşeyi verin Lütfü Oflaz’a.

Yılmaz Özdil’in yazısı

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