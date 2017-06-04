Yılmaz Özdil: Ben böyle fetva verenlerin taaa…

Sayın hükümetimizin sayın milletvekiline göre, yolsuzlukların ortaya çıkarılması “günah işleme özgürlüğüne müdahaledir, Allah’ın hududuna müdahale”dir… Bu arkadaşa göre, yolsuzluk yapılmasında sorun yoktur, yolsuzluklar enselenirse Allah’ın gücüne gider!

Ayrıca, yolsuzluk diye genelleme yapmak da günahtır. Sayın hükümetimizin sayın ilahiyatçısı bizzat izah etmişti… “Yolsuzluk başka şeydir, hırsızlık başka şeydir, yolsuzluğa hırsızlık demek dinen

iftiradır!”

– Kadın erkek tokalaşabilir mi?

– Haramdır.

– Hazine bonosu alabilir miyim?

– Haramdır.

– Düğünde dans edebilir miyim?

– Haramdır.

– Nazar boncuğu takabilir miyim?

– Haramdır.

– Rüşvet parasıyla hacı olabilir miyim?

– Helaldir.

– Ben böyle fetva verenlerin taaa…

– İşte onu söylersen haramdır.

Yılmaz Özdil’in yazısı