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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Beka öyle mi?

Gültan Kışanak’ı terörist diye görevden aldılar, onun yerine Diyarbakır büyükşehir belediye başkanı olarak kayyum atadılar. 31 Mart’ta seçim oldu, Hdp adayı Adnan Selçuk Mızraklı başkan seçildi, mazbatasını aldı, bismillah ilk iş makam odasına gitti, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Böylece… Gültan Kışanak’ın yerine Diyarbakır’ı yönetsin diye belediye başkanı yapılan kayyumun, Gültan Kışanak tarafından mütevazı şekilde kullanılan makam odasını saray odasına çevirdiği, varaklı şatafatlı mobilyalarla doldurduğu, odanın arka tarafına pahalı mermerle kaplanmış özel banyo yaptırdığı ortaya çıktı.

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“Beka” dedikleri, işte budur.

Yılmaz Özdil’in yazısı

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