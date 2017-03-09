Yılmaz Özdil: Bazen milyonlarca erkek hiç bi işe yaramaz, bir kadın her şeyi değiştirir

Hani dünden beri tüm Türkiye, Filli Boya’nın dünya kadınlar günü reklamını konuşuyor ya… Memleketi yüreğinden yakalayan, yüreklendiren reklam… İşte o Filli Boya’nın sahibi Gözde Akpınar.

Bazen milyonlarca erkek hiç bi işe yaramaz. Bir kadın her şeyi değiştirir.

Ve, anlı şanlı kerli ferli işadamlarımız tir tir titreyerek, masasının altına saklanırken… Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür işkadınımız Gözde Akpınar, dün twitter hesabından şu mesajı yazdı: Ağaç için hayır!

Hayvan için hayır! Kadın saygınlığı için hayır! Özgür haber almak için hayır! İlim, bilim için hayır! Evlat için hayır!

Vatan lafla sevilmez. Vatan eylemle sevilir.

Bu genç kadın… Vatanseverliğin rol modelidir.

Yılmaz Özdil’in yazısı