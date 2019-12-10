İl başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göre, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerikan emperyalizminin özentisi, belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göre, başbakan Recep Tayyip Erdoğan rant cinayeti işliyor, siyasi yasaklı Recep Tayyip Erdoğan’a göre, milletvekili Recep Tayyip Erdoğan vatandaşı kandırıyor, il başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göre başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın AB’ye girmesi mümkün değil.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a göre AB’ye girdik, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haberi yok, başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a göre ise, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaten hukuktan haberi yok, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göre, başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan halkı zehirliyor, başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümeti dolandırıcılara teslim ettiğini, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendik.

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Yılmaz Özdil’in yazısı