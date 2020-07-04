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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Baro başkanlarını TBMM’ye sokmadılar ama hırsızlar girebiliyor

Baro başkanlarını Tbmm’ye sokmadılar.

Ama, hırsızlar girebiliyor Tbmm’ye.

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Tbmm lokantasını soydular mesela… Maaşını milletin ödediği Tbmm personeli aşçı ve garsonları, sahte evraklarla, özel restoranda çalıştırdıkları ortaya çıktı, Tbmm lokantasında yapılan yemeklerin, tatlıların Tbmm’nin makam araçlarıyla bu özel restorana götürüldüğü, ketçapları bile arakladıkları anlaşıldı.

Tbmm’nin çay ocaklarında indiragandi yaptılar. Çay deyip geçme… Tbmm’de her yıl 10 milyon bardaktan fazla çay içiliyor. Çay ocaklarından elde edilen geliri çaldılar, bazı üst düzey yöneticilerin de adının karıştığı şebekede kırıştılar.

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