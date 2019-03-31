Yılmaz Özdil: Bahara göre ayarlayalım saatimizi

Elimizden geleni yaptık.

Dilimiz döndüğünce anlattık.

Gerisi milletin bileceği iş.

Hukuk, demokrasi, akıl, bilim, sanat, çağdaşlık, saygı, hoşgörü, güleryüz, huzur, vicdan, emek, özgürlük, bağımsızlık, Kuvayi Milliye ruhu, Mustafa Kemal devrimleri kazansın.

Kadınların katledilmediği, gençlerin geleceğe umutla bakabildiği, çocukların çocukluklarını yaşayabildiği bir ülke olsun.

Bahara göre ayarlayalım saatimizi…

Martın sonu bahar olsun.

Yılmaz Özdil’in yazısı