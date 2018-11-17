Yılmaz Özdil: Ayda 24 bin lira maaşla tutuklanmaya gelecek nükleer fizikçi filan var mı

Cuma günü… Aralarında, Boğaziçi Üniversitesi matematik bölümü öğretim üyesi Profesör Betül Tanbay ve Bilgi Üniversitesi hukuk fakültesi dekanı Profesör Turgut Tarhanlı’nın da bulunduğu çok sayıda bilim insanı, evleri basılarak gözaltına alındı. Türk Matematik Derneği’nin ilk kadın başkanı olan Profesör Betül Tanbay, Avrupa Matematik Derneği’nin başkan yardımcılığına seçilmişti, yılbaşında bu görevine başlayacaktı.

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Böylece… Tersine beyin göçü projemiz, bismillah daha ilk günden “beyinsizlik göçü” projesine dönüştü.

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Ayda 24 bin lira maaşla tutuklanmaya gelecek nükleer fizikçi filan var mı, dünya bilim camiası bu gizemli problemin cevabını arıyor.

Yılmaz Özdil’in yazısı