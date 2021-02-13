Yılmaz Özdil: Ay sonunu getiremeyen vatandaşlara ‘Ay’a gidiyoruz’ demek…

2002 yılıydı.

Hollywood efsanesi Star Wars’ın yeni versiyonu çekilmişti.

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Dünyayla aynı anda Türkiye’de vizyona girecekti.

O zamanlar Star gazetesinde çalışıyorum.

E, filmin adı da Star’lı.

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Bu tiraj fırsatı kaçmaz diye düşündük, iki sayfa ayırdık, sanırsın George Lucas babamızın oğludur, 18 sütun döşendik.

Filmin karakterlerini tek tek tanıttık.

Obi-Wan Kenobi delikanlı çocuktur, Darth Vader puşttur, Yoda ucubedir ama akıllı heriftir filan, ballandıra ballandıra anlattık.

Sayın ahalimiz Jedi şövalyesi olsun diye ışın kılıcı posteri bile verdik.

Okuyanın canı çekiyor, koşa koşa sinemaya gitmek istiyordu.

Ertesi sabah…

Yazıişleri masasındayım.

Telefon çaldı, açtım.

Ağrı’dan genç bir okur arıyordu.

“Gazetenizi tebrik ederim, çok güzel bir tanıtım yapmışsınız ama, burada sinema salonu yok” dedi!

Ay sonunu getiremeyen vatandaşlara “Ay’a gidiyoruz” demek, işte tam olarak böyle bir şey aslında.

Yılmaz Özdil’in yazısı