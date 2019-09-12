Yılmaz Özdil: Asrın liderimizin en takdir ettiğim tarafı bu, isterse seviyor, isterse sövüyor

Ve dün…

Asrın liderimiz, büyükşehir belediye başkanlarını sarayına çağırdı.

“Terör örgütleriyle, hukuksuzlukla arasına mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarımızla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum, her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

En başta Chp yönetimi, herkes çok mutlu oldu.

Bizim Sözcü gazetesi mesela ‘özlenen tablo’ manşetini attı.

Reklam

Kendi payıma, asrın liderimizin en takdir ettiğim tarafı bu.

İsterse seviyor, isterse sövüyor, isterse dövüyor.

Herkes memnun.

Bana da miting kürsüsünden hakaret etmişti.

Sanırım o nedenle kendisine hayranlık duyuyorum.

Yılmaz Özdil’in yazısı