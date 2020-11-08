Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz yanlış biliyor

Asrın liderimiz yanlış biliyor.

Birincisi…

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Erzincan depremi olduğunda Celal Bayar başbakandı, 10’uncu hükümet işbaşındaydı, içişleri bakanı Refik Saydam’dı, bugünkü Faik Öztrak’ın dedesi Faik Öztrak bakan değildi, kabinede yoktu.

İkincisi…

Başbakan Celal Bayar, Erzincan depreminden bir ay sonra görevi bıraktı, 11’inci hükümet kuruldu, Faik Öztrak anca o zaman, yani depremden bir ay sonra içişleri bakanı oldu.

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Üçüncüsü…

Asrın liderimiz, Faik Öztrak’ı dönemin içişleri bakanı olarak gösterip ‘başarısız olduğunu’ söylüyor. Halbuki, deprem sırasında içişleri bakanı olan Refik Saydam, başarısız olmadığı için, aksine çok başarılı olduğu için 11’inci hükümete başbakan yapıldı!

Tarihimizin en derin trajedilerinden birini, saygıyla andığımız kurbanlarımızı, onurla hatırladığımız milletçe kenetlenmemizi… Tee 81 yıl sonra işporta siyasete malzeme yapmak, hakikaten ‘yanlış’ oluyor.

Yılmaz Özdil’in yazısı