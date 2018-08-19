Yılmaz Özdil: Aslında Papua’nın sinirlenmesi lazım, bizi Türkiye’yle aynı kefeye nasıl koyarsınız diye!

İnek ithal ediyoruz.

Koyun ithal ediyoruz.

Saman ithal ediyoruz.

Kıyma ithal ediyoruz.

Sonra… Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s notumuzu düşürdü diye şerefsiz Moody’s diyoruz. Ekonomimize kötü not vermeyi gerektirecek bir durum yok diyoruz.

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Yastık altındaki dolarlarımızı bozduruyoruz, milli paramız TL’ye çeviriyoruz kampanyası yaptık, dolar bozdururken fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Neticede bankalardaki döviz hesapları 1.3 milyar dolar arttı! Sayın ahalimiz dolarımızı bozduruyoruz derken, 8 milyar Türk Lirası’nı dolara çevirdi.

Sonra… Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s yabancı para cinsinden notumuzu düşürdü diye şerefsiz Standard&Poor’s diyoruz. Algı operasyonu yapıyorlar ama, büyük oyunu gören milletimiz milli parasına sahip çıktı diyoruz.

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(Bizim gazete Sözcü de çok sinirlendi Standard&Poors’a… “İyice saçmaladılar, Türkiye’yi Papua Yeni Gine seviyesine indirdiler” diye manşet attık. Halbuki, Papua Yeni Gine’nin para birimi, kina… 1 dolar 3.3 kina ediyor. Bizim gazetenin beğenmediği Papua Yeni Gine’nin parası, bizim paradan iki kat değerli… Yani aslında Papua’nın sinirlenmesi lazım, bizi Türkiye’yle aynı kefeye nasıl koyarsınız diye!)

Yılmaz Özdil’in yazısı