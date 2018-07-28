Yılmaz Özdil: Amerikan senatosu biraz daha bastırırsa, Amerikalı rahibi müftü bile yaparlar!

Ben size söyleyeyim… Amerikan senatosu biraz daha bastırırsa, Amerikalı rahibi serbest bırakmakla kalmazlar, müftü bile yaparlar!

Çünkü… Bu Amerikalı rahip meselesi, aslında zannedildiği gibi “bağımsız yargı” skandalı değildir. “Bağımsızlık skandalı”dır.

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Dolayısıyla, bugünlerde şöyle bir kanun hükmünde kararname yayınlanırsa hiç şaşmayın… Sehven tutuklanan Diriliş kilisesi rahibi Craig Brunson isimli din kardeşimiz, gavur İzmir’e müftü olarak tayin edilmiştir, eğer isterse kendisine “Diriliş” Ertuğrul dizisinde de rol verilecektir.

Yılmaz Özdil’in yazısı