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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Almanya artık acı vatan değil ama burası artık maalesef, acıklı vatan

Almanya’daki Türk biliminsanları Profesör Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Financial Times tarafından “yılın kişisi” seçildi.

Dünyadaki en zengin Türk oldular. Şirketleri Biontech’in değeri 30 milyar dolara ulaştı.

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Bilim tarihinin efsane çifti Pierre ve Marie Curie çiftine benzetiliyorlar, Nobel’e aday gösterilmeleri bekleniyor.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin başarısı, fırsat eşitliği sağlanması halinde Türk milletinin neler yapabileceğinin kanıtıdır.

Türkiye’deki durum ise… Fırsat eşitliğinin ortadan kaldırılması halinde Türk milletinin başına neler geldiğinin hazin tablosudur.

Almanya artık acı vatan değildir. Ama burası artık maalesef, acıklı vatandır.

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Yılmaz Özdil’in yazısı

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