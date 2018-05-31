Yılmaz Özdil: Ali Koç’a yönelik imaların Sözcü’de bile yer bulabilmesi ayrıca utanç vericidir

Ali Koç’a yönelik imaların “fetoculuk iftirasıyla yargılanan Sözcü gazetesi”nde bile yer bulabilmesi, ayrıca utanç vericidir.

Herkesin masanın altına saklandığı dönemlerde Fenerbahçe’ye yönelik şike iddiasının “paralel” dava olduğunu yazan ilk ve tek gazeteci olarak… Balyoz davasıyla Şike davası arasındaki “paralellik”leri yazan ilk ve tek gazeteci olarak… O yazıları fotokopiyle çoğaltılarak Fenerbahçe kongresinde dağıtılmış bir gazeteci olarak… Bugünkü yazıyı yazmaya hakkım olduğunu düşünüyorum.

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Fetocuların iftirasına karşı Türkiye’nin en yürekli ve en başarılı direnişini gösteren Fenerbahçe camiası, namuslu insanları temsilen Ali Koç’a atılan fetocu iftirasına karşı da aynı dirayetle cevap vermelidir.

Yılmaz Özdil’in yazısı