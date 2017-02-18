Yılmaz Özdil: Alayınıza HAYIR diyoruz, düpedüz HAYIR yani

Vatandaşa “gavat” diyen Akp valisi “gavat demedim, kavas dedim, sözlerim çarpıtıldı” dedi.

İzmir’e açık açık “gavur” diyemeyen, “İzmir’in farklı bir dindarlığı var, bu dindarlığın irfan geleneğine ihtiyacı var” diyen diyanet işleri başkanı Mehmet Görmez “sözlerim çarpıtıldı” dedi.

“Düğünde eşinin dans etmesine izin veren erkek deyyustur” diyen müftü yardımcısı “sözlerim çarpıtıldı” dedi.

Fıkra anlatıyorum ayağıyla Atatürk’e açık açık “ibne” diyen Akp belediye başkanı “olay çarpıtıldı” dedi.

“40 yıldır onlar halkı fişliyordu, şimdi biz onları fişliyoruz” diyen Akp milletvekili Avni Doğan “sözlerim cımbızlandı, çarpıtıldı” dedi.

“Akp iktidarına karşı çıkanların kanını tahlile yollamak gerekir, kanı bozuklar” diyen Akp milletvekili Ahmet Aydoğmuş “sözlerim cımbızlandı, çarpıtıldı” dedi.

“Referandumda evet çıkmazsa, iç savaşa hazırlanın” diyen Akp il başkan yardımcısı “sözlerim cımbızlandı, çarpıtıldı” dedi.

Sözlerimizi ister cımbızlayarak, ister cımbızlamadan dinleyin… Alayınıza HAYIR diyoruz, düpedüz HAYIR yani.

Yılmaz Özdil’in yazısı