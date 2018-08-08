Yılmaz Özdil: Akp hükümeti bugüne kadar iki trilyon dolar harcadı diyorsun, algılayamıyor

İnsanın sınırları var.

Mesela, kulağımız 20 ila 20 bin hertz arasındaki sesleri duyabilir. 20’den azsa 20 binden çoksa, duyamayız. Halbuki o sırada ses vardır. Algılayamayız.

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Para da böyle bi şeydir… Akp hükümeti bugüne kadar iki trilyon dolar harcadı diyorsun, milletin 60 milyar dolarlık malını sattılar diyorsun, dışarıya olan borcumuz 450 milyar doları aştı diyorsun, sırf dışarıya 150 milyar dolardan fazla faiz ödediler diyorsun… Sayın ahalimize sanki Japonca konuşuyormuşsun gibi geliyor.

Bu boyuttaki rakamlar algı sınırlarının dışına taşıyor, algılayamıyor.

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İşte bu yüzden, yastık altındaki 100 dolarını bozdurduğunda, ahaber’de söyledikleri gibi, doları mahvedeceğini zanneder.

Yılmaz Özdil’in yazısı