Yılmaz Özdil: Akp genel merkezinde personel maaşları iyi demek ki!

Akp’l belediyede voliyi vurduktan sonra Akp genel merkezine yükselmiş, lüks otomobil koleksiyonuna sahip br arkadaş var, bir

yandan din-iman-rabia tweetler atıyor, beri yandan elektrikli süpürge hortumu gibi şakır şakır kokan çekiyor, videoya kaydetmşler,

sosyal medyada günlerdr ibretle zlenyor.



(Pandeminin yarattığı küresel kısıtlamalar yüzünden, tıpkı temel gıda maddelerinin fiyatı gb, uyuşturucu fyatı da hayli yükseldi,

kokaninin gramı mesela 60 eurodan 100 euro civarına çıktı. Akp genel merkezinde personel maaşları y demek k!)

Yılmaz Özdil’in yazısı

