Yılmaz Özdil: ‘Adalet’ kurultayı bu ruhla yürürse… Zafer kaçınılmazdır

Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal diyor ki… “Biz kişisel kahramanlıklarla uğraşmıyoruz. Ama size Bomba Sırtı olayını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe sekiz metreydi, yani ölüm muhakkaktı. Birinci siperdekilerin hiçbirisi kurtulmamacasına düşüyor, ikinci siperdekiler onların yerini alıyordu. Ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık, tevekkül… Öleni görüyor, üç dakikaya öleceğini biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilen Kuran’ı Kerim okuyor, bilmeyen kelime-i şehadet getirerek yürüyor. Emin olmalısınız ki, Çanakkale işte bu yüksek ruhtur.”

Kişisel kahramanlıklarla uğraşmayalım.

Reklam

Biri düşecek, diğeri onun yerini alacak.

Korkmak yok.

Sarsılmak yok.

Çanakkale Şehitliği’ne çiçek bırakılarak başlatılan “adalet” kurultayı bu ruhla yürürse… Zafer kaçınılmazdır.

Yılmaz Özdil’in yazısı