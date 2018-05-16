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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Abdüllatif Şener aysbergin görünen kısmıdır

 

BBC’de programa katılan asrın liderimize, Abdüllatif Şener’in hükümete yönelik eleştirilerini sordular. Asrın liderimiz pek öfkelendi. “Yatıyor kalkıyor benim hakkımda ileri geri konuşuyor, kendisini adam yerine koymuyoruz, kıymeti harbiyesi yok” dedi.

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Madem kıymeti harbiyesi yok, niye bu kadar öfkeleniyor?

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Çünkü, Abdüllatif Şener…
Aysbergin görünen kısmıdır.

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Akp’ye oy veren vatandaşların çok çok önemli bölümü, şu anda Abdüllatif Şener’le aynı vicdan muhasebesini yapıyor.
Aynı duygusal travmayı yaşıyor.

Yılmaz Özdil’in yazısı


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