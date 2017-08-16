Yılmaz Özdil: Aah aah, gençler siz yetişmediniz o günlere…

Aah aah, gençler siz yetişmediniz o günlere…
Rahmetli Sezar imam hatipliydi. Brütüs fetocuydu.
Babil’in asma bahçelerinde topçu kışlası vardı, İnönü yıktırdı.
Piramitleri Toki dikti.
Benim başörtülü bacım Kleopatra’yı üniversiteye sokmamışlardı.
Urartular ilçeydi be… Akp döneminde büyükşehir yapıldı.
Sümerleri Akp özelleştirdi.
Vikinglere gemicikleri Akp aldı.
Parayı ilk Lidyalılar buldu ama, ayakkabı kutusuna koymayı ilk bunlar buldu.
Müteahhit Cengiz girmesin diye Çinliler Çin Seddi’ni yaptı.
Ateşi Akp buldu. Aah aah, boğaz köprüsüne karşı çıkanlar ateşin bulunmasına da karşı çıkmıştı.
Taş devrinden cilalı taş devrine 16 nisan referandumuyla geçtik.
Göbeklitepe, adı üstünde, göbeğini kaşıyan adamdan geliyor.