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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: 65 yaş yasağı, gençleri sorumsuzluğa teşvik ediyor

Geyikler sürü halinde dolaşır, topluca hareket eder. Ama gelişigüzel değildir, sürülerin bir sistematiği vardır. Genç, güçlü, sağlıklı olanlar, sürünün ortasında yer alır. Yaşlı ve nispeten güçsüz olanlar, sürünün çeperinde yürür. Çeperdekiler hedef olurken, can pazarında hayatta kalma savaşı verirken, sürünün ortasında yeralan genç ve güçlü olanlar kaçabilme fırsatı bulur.

Türkiye’nin koronavirüse karşı sosyal mesafesi, geyik sürüsü misalidir! Sağlık bakanlığımız, salgının başından beri, sadece 65 yaş üstündekiler ölümcül tehdit altındaymış gibi davrandığı için gençler, kendilerini sürünün ortasında ve gayet güvenli sanıyorlar. Dünya istatistikleri net olarak gösteriyor ki virüsü, bize bir şey olmaz diyen gençler taşıyor, gençler bulaştırıyor. Dünyanın en saçma kararı olan 65 yaş yasağı, 65 yaş üstündekileri korumuyor, tam tersine, gençleri sorumsuz davranmaya teşvik ederek, yaşlıların normalden fazla ölümlerine sebep oluyor.

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Yılmaz Özdil’in yazısı

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