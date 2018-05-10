Yılmaz Özdil: 24 Haziran’ın sloganı ‘tamam’dır yani!

Dünyada görülmüş duyulmuş şey değil. Tarihte ilk kez bir iktidar partisi, kendi lehine slogan üreteceğine, muhalefetin elini güçlendirmek için slogan üretti! 24 Haziran’ın sloganı “tamam”dır yani! Sırf bu durum bile aslında Akp’nin yönetebilme kabiliyetini ne kadar kaybettiğinin, artık sallayacak vaat bile bulamadığının, topluma doğru mesaj bile veremediğinin, zihin dünyasında darmadağın olduğunun kanıtıdır. Kaybetme korkusunu iliklerine kadar hissettiğinin itirafıdır. İstediği kadar devam diye zorlasın. Kendi de biliyor… Mecali yok. Tamamdır gari.

Yılmaz Özdil’in yazısı