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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: 24 Haziran’ın sloganı ‘tamam’dır yani!

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Dünyada görülmüş duyulmuş şey değil. Tarihte ilk kez bir iktidar partisi, kendi lehine slogan üreteceğine, muhalefetin elini güçlendirmek için slogan üretti! 24 Haziran’ın sloganı “tamam”dır yani! Sırf bu durum bile aslında Akp’nin yönetebilme kabiliyetini ne kadar kaybettiğinin, artık sallayacak vaat bile bulamadığının, topluma doğru mesaj bile veremediğinin, zihin dünyasında darmadağın olduğunun kanıtıdır. Kaybetme korkusunu iliklerine kadar hissettiğinin itirafıdır. İstediği kadar devam diye zorlasın. Kendi de biliyor… Mecali yok. Tamamdır gari.

Yılmaz Özdil’in yazısı 

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SON HABERLER

AGİT muhalefete sordu: 24 Haziran günü sahtecilik bekliyor musunuz

Geçen yılki referandum için “Uluslararası standartların gerisinde kalındı” tespiti yapan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), 24 Haziran seçimleri öncesinde muhalefet partileriyle görüştü ve “Seçim günü sahtecilik bekliyor musunuz” diye sordu. 

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