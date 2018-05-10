Yılmaz Özdil: 24 Haziran’ın sloganı ‘tamam’dır yani!

Dünyada görülmüş duyulmuş şey değil. Tarihte ilk kez bir iktidar partisi, kendi lehine slogan üreteceğine, muhalefetin elini güçlendirmek için slogan üretti! 24 Haziran’ın sloganı “tamam”dır yani! Sırf bu durum bile aslında Akp’nin yönetebilme kabiliyetini ne kadar kaybettiğinin, artık sallayacak vaat bile bulamadığının, topluma doğru mesaj bile veremediğinin, zihin dünyasında darmadağın olduğunun kanıtıdır. Kaybetme korkusunu iliklerine kadar hissettiğinin itirafıdır. İstediği kadar devam diye zorlasın. Kendi de biliyor… Mecali yok. Tamamdır gari.
SON HABERLER
YÖK, Fransızca bölümlerine öğrenci alımını durdurdu: Fransa’da Türk dili bölümü yok
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Türkiye’deki yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan ve henüz öğrencisi olmayan Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümlerine yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alınmamasını karar verdi.
İnce ‘koltuk’ ayrıntısına takılmadı: Bana saygısızlık yapılmadı
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde kendisine yönelik bir saygısızlık yapılmadığını söyledi.
Erdoğan’la görüşen İnce: Başarılar diledik, dertleştik
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından, “Başarılar diledik. Dertleştik” dedi.
Başkentin altyapısı dökülüyor: Sağanak sonrası bu kez Yenimahalle’yi su bastı
Ankara’yı beş günün ardından bir kez daha sağanak vurdu, Yenimahalle ilçesinde bazı noktalar göle döndü.
AGİT muhalefete sordu: 24 Haziran günü sahtecilik bekliyor musunuz
Geçen yılki referandum için “Uluslararası standartların gerisinde kalındı” tespiti yapan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), 24 Haziran seçimleri öncesinde muhalefet partileriyle görüştü ve “Seçim günü sahtecilik bekliyor musunuz” diye sordu.