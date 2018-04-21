Yılmaz Özdil: 24 Haziran nedir biliyor musunuz? YSK Başkanı Sadi Güven’in doğumgünü!

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İşlerine gelmeyen bir durumla karşılaştıklarında hemen “zamanlama manidar” derler ama… Attıkları her adımın zamanlaması manidar.

Ve şimdi sıkı durun.

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Seçimi hangi güne aldılar?

24 Haziran’a.

24 Haziran nedir biliyor musunuz?

Yüksek Seçim Kurulu başkanı Sadi Güven’in doğumgünü!

Hem vallahi hem billahi.

Kaderin cilvesi.

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Elbette öbür örneklerde olduğu gibi rövanş almak için seçmediler bu tarihi… Elbette Sadi Güven’in doğumgününe denk gelsin diye seçmediler ama… Bu tarihin Sadi Güven’in doğumgünüyle müthiş alakası var.

Çünkü… Yüksek seçim kurulu başkanı altı yıllığına seçiliyor. Sadi Güven’in görev süresi Ocak 2019’da sona eriyor.

Yani… Erken seçim kararı alınmasaydı, Kasım 2019’da yapılacak olan seçimde Sadi Güven olmayacaktı!

Sayın hükümetimiz gerekirse Bahçelisiz bile seçime gider ama, Sadi Güvensiz seçime gider mi?

Sadi Güven olmazsa, mühürsüz oyların güvenliği için kime güvenebilirler Allah aşkına!

Yılmaz Özdil’in yazısı