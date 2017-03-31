Yılmaz Özdil: 16 Nisan’a kadar da püskevit diyeti yaparsın, vücut dinçleşir

Barzani, Ankara’ya bayrak dikti. Kerkük, Kürdistan oldu. Yunanistan, adalarımıza oturdu.
Kobani’de Pkk heykeli açıldı.
Rus askerleri Ypg arması taktı.
Devletin itibarı mı kırıştı?
Hollanda’da bi botoks kardeşim…
Devletin cildi pırıl pırıl parlar.
Eyy Trump!
Eyy Merkel!
Eyy Putin!
Lifting’dir bu.
Dinleyenin poposu kalkar.
Jennifer Lopez gibi dolaşır.
Hayır toksinleri yüzünden kamuoyu anketleri ödem mi yapıyor?
PRP yöntemiyle, ahaliden aldığın vergileri kömüre bulgura çevirip, sanki parasını ahaliden almamış gibi tekrar ahaliye verirsin.
Anketlerin bünyesi güçlenir.
Milli görüşçü numan kurtulmuşla dudakları dolgunlaştırdın, demokrat partili süleyman soyluyla lenf drenaj yaptın, ülkücü tuğrul türkeşle yosun maskesi uyguladın, hâlâ yaşlı mı görünüyorsun? Kök hücre yöntemiyle vatandaşlık verdiğin Suriyelileri yanaklara enjekte edersin…
16 Nisan’a kadar da püskevit diyeti yaparsın…
Vücut dinçleşir.