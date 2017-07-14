Yılmaz Özdil: 15 Temmuz şehitleri canımızdan parça, terör şehitleri kelle mi?

15 Temmuz şehitleri, hepimizin şehidi… Terör şehitleri kimin şehidi?

15 Temmuz şehitleri demokrasiyi kurtardı, terör şehitlerimiz monarşiyi mi kurtarmaya çalışıyor?

Reklam

15 Temmuz şehitleri memleketimiz için can verdi, terör şehitlerimiz Nikaragua için mi ölüyor?

15 Temmuz şehitleri bayrak ve ezan için şehit oldu, terör şehitlerimiz Papa için mi vuruşuyor?

15 Temmuz şehitleri milli birliği sağladı, terör şehitleri vatan bölünsün diye mi uğraşıyor?

15 Temmuz şehitleri tankın karşısına dikildi, terör şehitlerimiz karanfille dolaşan terörişkoların karşısına mı dikiliyor?

15 Temmuz şehitleri için hükümet eliyle maddi yardım kampanyası düzenlendi, 15 Temmuz şehitlerimiz yoksul da, terör şehitlerimiz holding sahibi mi, terör şehitlerinin ailelerinin dayanışmaya ihtiyacı yok mu?

15 Temmuz gazileri gazi de, terör gazileri niyazi mi?

15 Temmuz şehitleri canımızdan parça, terör şehitleri kelle mi?

Yılmaz Özdil’in yazısı