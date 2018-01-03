Yılmaz çiftinin uçağındaki ‘internet kesintisi’ için özür: Yolculara 7500 uçuş mili

Türk Hava Yolları (THY), oğullarını kaybeden Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz’ın uçağında ‘internetin kapatılması’yla ilgili uçuştaki 47 business yolcunun hesabına 7500 uçuş mili işleyeceğini açıkladı.

Evinde ölü bulunan Yavuz Yılmaz’ın ‘temporal lob epilepsi’ hastalığı dolayısıyla felce doğru ilerleyen komplikasyonlardan kaynaklı ağır stres altında olduğu açıklanmıştı.

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Yılmaz çifti, oğullarının hayatını kaybettiği esnada THY’nin Los Angeles’tan İstanbul’a gelen uçağındaydı.

Ailenin talebi üzerine, uçağın business sınıfında kablosuz internet sistemi kapatılmış, böylece Yılmaz çiftinin haber almaması sağlanmıştı.

Hürriyet yazarı Uğur Cebeci bugünkü yazısında, THY’nin business sınıfında uçan diğer 47 yolcuya birer mektup yazarak özür dilediğini aktardı.

Cebeci şöyle devam etti: “THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın yazdığı mektupta, internet sisteminin neden kapatıldığı da açıkça anlatıldı. THY ayrıca o uçuştaki diğer 47 business yolcunun hesabına 7500 uçuş mili işleyeceğini bildirdi. Tek yön business class’ta mil kazanım hakkı da bu kadar zaten.”