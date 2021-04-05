Enflasyon iki yılın zirvesinde: 16.19

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 1.08, yıllık bazda yüzde 16.19 arttı.

Fotoğraf: Pixabay

Üretici fiyatları endeksindeki (Yİ-ÜFE) artış ise aylık yüzde 4.13, yıllık yüzde 31.2 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre mart ayı itibariyle 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13.18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17.04 arttı.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3.71 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020’ye göre yüzde 8.21 arttı.

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Merkez Bankası’nın sene sonu için enflasyon beklentisi yüzde 9.4.

En yüksek artışlar

Aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 3.70 ile sağlık, yüzde 2.77 ile eğitim ve yüzde 2.60 ile lokanta ve oteller oldu.

En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0.54 ile ev eşyası ve yüzde 0.70 ile konut olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24,85 ile ulaştırma grubunda görüldü. Ulaştırmayı yüzde 23.64 ile ev eşyası, yüzde 21.49 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise artış yüzde 17.44 kaydedildi.

Mart 2020’ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 2.87 ile alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 7.43 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 8.01 ile haberleşme olarak belirlendi.

Şubatta endekste kapsanan 415 maddeden, 93’ünün ortalama fiyatı düşerken, 35’inin ortalama fiyatında değişim olmadı. 287 maddenin ortalama fiyatı arttı.