Yıllık enflasyon yüzde 11.77

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustosta yıllık yüzde 11.77, aylık yüzde 0.86 olarak açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2019’a göre yüzde 7.29 arttı. Son 12 aylık ortalama da yüzde 11.27 olarak duyuruldu.

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Enflasyonun aylık bazda değişimi

En çok artan ve azalanlar

Geçen yıla göre en az artan kalemler yüzde 6.37’yle haberleşme, yüzde 6.61’le eğlence ve kültür, yüzde 8.5’yle eğitim oldu.

En çok artanlar ise yüzde 26.99’la çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 14.68’le sağlık, yüzde 13.51’le gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ağustos 2020’de, endekste kapsanan 418 maddeden 92’sinin ortalama fiyatı düşerken, 53’ünde değişim olmadı. Ancak 273 maddenin fiyatı arttı.