Yıllık enflasyon yüzde 10.56

TÜİK, kasım ayında yıllık enflasyonun yüzde 10.56’ya yükseldiğini duyurdu.

Enflasyon ekim ayında yüzde 8.55’e gerilemişken yeniden yükselişe geçti.

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Enflasyon kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.38, 2018’in aralık ayına göre de yüzde 11.01 arttı. Son 12 aylık ortalamada ise enflasyondaki artış yüzde 15.87 olarak kayda geçti.

Kasımda ev eşyasında yüzde 0.59, haberleşmede yüzde 0.39, konutta yüzde 0.36, ulaştırmada ise yüzde 0.33 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre eğitimde yüzde 14.35, sağlıkta yüzde 13.85, lokanta ve otellerde ise yüzde 13.07 artış oldu.