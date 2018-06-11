Yıllık cari açık 57 milyar dolar: Bir yılda yüzde 72 yükseldi

Cari açık (dış alım – dış satım farkı) nisanda 5 milyar 426 milyon dolara, nisan sonunda on iki aylık cari işlemler açığı 57 milyar 73 milyon dolara yükseldi.

2017’nin nisan ayında cari açık aylık olarak 3 milyar 615 milyon dolar, 12 aylıkta 33 milyar 227 milyon dolardı. Cari açıkta geçen nisanda, 2017 Nisan’a göre yüzde 50’lik artış var. Son bir yılllık cari açık birikimindeki artış ise yüzde 72.

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Cari açık geçen mart ayında da 4 milyar 810 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Merkez bankasına göre açığın nedenleri

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şu değerlendirme ve tespitler yapıldı:

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– Söz konusu gelişmede, hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 375 milyon dolar artışla 1 milyar 474 milyon dolar olarak gerçekleşmesine rağmen, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 1 milyar 817 milyon dolar artışla 5 milyar 462 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 279 milyon dolar artışla 1 milyar 489 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.”

– Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 366 milyon dolar artışla 1 milyar 122 milyon dolara yükseldi.”

– Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 269 milyon dolar artışla 1 milyar 423 milyon dolar oldu.*

– Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 138 milyon dolar artışla 703 milyon dolara yükseldi. Bu gelişmede net varlık ediniminin 243 milyon dolar düşüşle 160 milyon dolara ve net yükümlülük oluşumunun da 105 milyon dolar düşüşle 863 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

– Portföy yatırımları 502 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti.

– Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 414 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 456 milyon dolar net alış yaptığı görülmekte.

– Ayrıca, yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 339 milyon dolar, 250 milyon dolar ve 716 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

– Diğer yatırımlarda 7 milyar 726 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşti.

– Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 893 milyon dolar net azalış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 2 milyar 17 milyon dolar net artış kaydetti.

– Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 668 milyon dolar ve 864 milyon dolar net kullanım, Genel Hükümet ise 165 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

– Resmi rezervlerde bu ayda 2 milyar 761 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.”