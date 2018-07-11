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Yaramazlara biraz batar!

Yıllık cari açık 57 milyar dolar: Beş ayda 7 milyar dolar ‘gizemli para’ girişi

 

Cari işlemler açığı, mayıs ayında piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak 5.9 milyar dolara yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası tarafından Mayıs 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

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Cari açığın 5.45 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak rakam 5.9 milyar çıktı.

Cari denge, ocak-mayıs döneminde 27.72 milyar dolar açık verdi.

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12 aylık cari işlemler açığı ise 57.64 milyar dolar olarak kaydedildi.

Beş ayda 7.1 milyar ‘gizemli para’

Kaynağı belli olmayan para giriş/çıkışını gösteren net hata noksan kalemi mayısta 3.38 milyar dolar fazla verirken, beş aylık ‘gizemli para’ girişi 7.11 milyar dolar olarak kayda geçti.

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