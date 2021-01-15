Yıllarca çekmecede katlı duran Tenten çizimi 3.2 milyon avroya satıldı

Çizgi roman kahramanı Tenten çizimi çekmecede geçirdiği yıllardan sonra açık artırmayla 3.2 milyon avroya (yaklaşık 29 milyon lira) satıldı.
Herge mahlasıyla tanınan Belçikalı illüstratör Georges Remi’ye ait çizim ‘Mavi Lotus‘un kapağı olarak editörüne sunulmuştu.
Açık artırmayı düzenleyen Paris’teki müzayede evi Artcurial’ın verdiği bilgiye göre yayıncı bu çizimi reddeti ve ‘Mavi Lotus‘ Remi’nin başka bir çizimiyle basıldı.
Herge çizimini yayıevinin varisi Jean-Louis Casterman’a hediye etti.
Çizimi katlayıp çekmecede saklayan Casterman ölümüne kadar satmayı reddetti.
Üzerinde kat izleri duran çizim, müzayede evinin ücreti hariç 3.175 milyon avroya ismi açıklanmayan özel bir koleksiyonere satıldı.