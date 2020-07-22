‘Yıllarca giyilmiş’ görünümlü yeni Converse 600 liraya satışta

Converse, ikonik ayakkabıları Chuck Taylor’ın yeni çıkardığı kirli ve kullanılmış görünümlü modelini 70 pounda (600 lira) satıyor.

Fotoğraf: Converse

Yeni bir ayakkabı satın alırken temiz ve kullanılmamış görünümlü olması müşterilerin temel beklentilerinden. Ancak Converse bu beklentileri görmezden gelmeyi seçerek yeni piyasaya sürdüğü ve yıllarca kullanılmış gibi kirli görünen modeline 70 pounddan satışa sundu.

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‘Chuck Taylor All Star Basic Wash‘ adı verilen modelin lacivert ve ‘beyaz’ renk seçenekleri bulunuyor.

Marka kirli yıkama tekniğiyle vintage bir görünüm verdiğini iddia ettiği ayakkabıları web sitesinde ‘Giydikçe açılır evresini atlayın’ diyerek pazarlıyor.

Kullanılmış görünümlü ayakkabılara şaka olduğunu düşündürecek kadar fazla fiyat biçen ilk marka Converse değil. Lüks giyim markası Gucci de geçtiğimiz yıl kirli görünümlü spor ayakkabısı modelini piyasaya sürmüş ve yoksulluğu ticarileştirmekle eleştirilmişti.