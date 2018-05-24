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Yaramazlara biraz batar!

Yıllar sonra: Şampiyonlar Ligi’nin 2020 finali İstanbul’da oynanacak

 

Şampiyonlar Ligi’nin 2020 yılı final maçına Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

2005’teki finalden…

Şampiyonlar Ligi’nin 2019-2020 sezonunda oynanacak final maçı için İstanbul dışında Portekiz’in başkenti Lizbon’un adı geçiyordu.

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Atatürk Olimpiyat Stadı, 2005 yılında Şampiyonlar Ligi’nin efsanevi finallerinden birine ev sahipliği yapmıştı.

Liverpool’un penaltılar sonucu kazandığı maçın ilk yarısı Milan’ın 3-0 üstünlüğüyle sona ermiş, Liverpool ikinci yarının başında arka arkaya bulduğu gollerle skoru 3-3’e getirmiş ve maçı uzatmaya taşımıştı.

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