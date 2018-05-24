Yıllar sonra: Şampiyonlar Ligi’nin 2020 finali İstanbul’da oynanacak

MHP lideri Devlet Bahçeli, organize suç örgütü kurmaktan hükümlü Alaattin Çakıcı’yı ziyaretiyle ilgili Selahattin Demirtaş kadar suçlu değil canım” derken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘af’ çağrısı yaptı: “Yetki bende olsa şimdiye kullanmıştım.”