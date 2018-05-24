Yıllar sonra: Şampiyonlar Ligi’nin 2020 finali İstanbul’da oynanacak

Şampiyonlar Ligi’nin 2020 yılı final maçına Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.
Şampiyonlar Ligi’nin 2019-2020 sezonunda oynanacak final maçı için İstanbul dışında Portekiz’in başkenti Lizbon’un adı geçiyordu.
Atatürk Olimpiyat Stadı, 2005 yılında Şampiyonlar Ligi’nin efsanevi finallerinden birine ev sahipliği yapmıştı.
Liverpool’un penaltılar sonucu kazandığı maçın ilk yarısı Milan’ın 3-0 üstünlüğüyle sona ermiş, Liverpool ikinci yarının başında arka arkaya bulduğu gollerle skoru 3-3’e getirmiş ve maçı uzatmaya taşımıştı.