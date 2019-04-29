Yıllar sonra IŞİD lideri Bağdadi’nin yeni görüntüsü yayınlandı

Son yıllarda birçok terör saldırısı düzenleyen IŞİD’in lideri Ebubekir el Bağdadi’ye ait olduğu söylenen yeni bir görüntü yayınlandı.

Ölüp ölmediği bilinmeyen IŞİD liderinin son görüntüsünün Temmuz 2014’te yayınlandığı belirtiliyor.

Örgütün propaganda organlarının yayınladığı ve sosyal medyada dolaşan videoda Bağdadi, bir grup IŞİD militanıyla ev benzeri kapalı bir mekanda görülüyor. Yanında silahı bulunan IŞİD lideri, elindeki dosyaları inceliyor.

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Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor. IŞİD, son birkaç yıldır Irak ve Suriye’de geniş bir hakimiyet alanına ulaştı ancak şimdilerde Suriye’de çok dar bir alana sıkışmış ve eski militan gücünü kaybetmiş durumda.