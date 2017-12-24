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Yaramazlara biraz batar!

Yıllar sonra değişti: AKP’nin anketinde Türkiye’nin en önemli sorunu ‘ekonomi’

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AKP’nin yaptırdığı ankette, yıllar sonra ilk kez ‘Türkiye’nin en önemli sorunu’ sıralamasında ‘terör’ yerine ‘ekonomi’ zirveye yerleşti.

Fotoğraf: DHA

Kamuoyu araştırmalarında uzun yıllardır en önemli sorun ‘terör, ekonomi ve dış politika’ diye sıralanırken, ilk kez bu sıralama değişti.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre AKP’nin anketinde ‘ekonomi’, Türkiye’nin öncelikli sorunu olarak ilk sıraya yerleşti. ‘Terör’ ikinci, ‘dış politika’ üçüncü oldu.

Ekonomiye yönelik şikâyetlerde artış gözlenirken, çoğunlukla ‘işsizlik ve hayat pahalılığı’ gibi başlıkların öne çıktığı saptandı.

Katılımcılara, ‘istifa ettirilen’ belediye başkanları da soruldu. Belediyelerdeki ‘koltuk değişimleri’ne yüzde 65 destek geldi.

Ankette hükümetin son dönemde ABD’ye karşı izlediği politikaya destek verenlerin oranı yüzde 58 çıktı.

Araştırmaya katılanların yüzde 36’sı hükümetin politikalarına destek vermediğini dile getirirken, yüzde 6’sı ise fikri olmadığını ifade etti.

 

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