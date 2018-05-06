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Yaramazlara biraz batar!

Yıllar sonra: Cem Uzan kurucusu olduğu Genç Parti’nin genel başkanlığına tek aday

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Fransa’dan ‘siyasi sığınma hakkı’ alan işinsanı Cem Uzan’ın, kurucusu olduğu Genç Parti’nin yarınki kongresinde genel başkanlığa tek aday olacak.

Sonsöz’den Orhan Uğuroğlu’nun haberine göre, Genç Parti’nin kongresi, yarın (7 Mayıs 2018) Ankara’da Green Park Otel’de saat 14.00’de yapılacak.

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Uzan, kurucusu olduğu partinin kongresinde genel başkanlığa tek aday olacak.

Genç Parti, 3 Kasım 2002’deki seçimlerde yüzde 7.25 oy almıştı.

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Hakkında bazı mahkumiyet kararları bulunan ve tüm şirketlerine TMSF tarafından el konulan Uzan, ‘siyasi sığınma hakkı’ aldığı Fransa’da yaşıyor.

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