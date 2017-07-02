Yıllar önce basılmış: Suriye’de Esad portresinin yer aldığı ilk banknot piyasaya sürüldü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın portresi ilk kez bir banknotun üzerinde yer aldı.

Bugün piyasaya sürülen 2 bin poundluk banknotların yıllar önce basıldığı ancak ülkedeki iç savaş sebebiyle dolaşıma sokulamadığı, ancak Esad’ın onaylamasıyla banknotların piyasada yerini aldığı belirtildi.

Gelgelelim, Suriye Merkez Bankası, paranın Şam ve ‘bazı bölgelere’ dağıtıldığını açıkladı.

Yaklaşık 4 dolar değerindeki banknot ülkede şimdiye kadarki en yüksek değere sahip para. Daha önce Esad’ın babası Hafız Esad dönemindeki en değerli banknot 1000 pounddu.