Yılın vahşi yaşam fotoğrafı: Ağaca sarılan kaplan

Britanya’nın başkentindeki Londra Doğal Tarih Müzesi tarafından bu yıl 56’ncı kez düzenlenen Vahşi Yaşam Fotoğrafı yarışmasının kazananı ağaca sarılan kaplan oldu.

Fotoğraf: Sergey Gorshkov

Fotoğraf Rusya’nın doğusundaki Ulusal Leopar Parkı’nda çekildi.

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Fotoğrafçı Sergey Gorşkov, Amur olarak bilinen bu dişi Sibirya kaplanının ağaçla bir olduğu bu kareyi yakalamak için fotokapan ekipmanı kurdu.

Fotoğrafçının yeteneği de burada devreye girdi. Bu nadir görüntüyü yakalayabilmek için doğru yere ekipmanlarını kurması gerekiyordu.

Doğu Rusya kaplanları avlanma nedeniyle soyu tehlikede olan bir tür. Sayıları yalnızca yüzlerle ifade ediliyor. Ayrıca avladıkları geyik ve yaban domuzu sayısı azaldığı için de beslenmek için çok geniş alanlarda dolaşmak zorundalar.

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Bu kazanan kareyi yakalamak için Gorşkov fotokapan düzeneğini 10 ay boyunca ormanda bıraktı.

Yarışmanın jüri başkanı fotoğrafla ilgili şunları söyledi: “Işık, renkleri, doku… Yağlıboya tablo gibi. Sanki kaplan ormanın bir parçası olmuş. Kuyruğu ağacın köklerine karışmış. Ağaç ve kaplan bir olmuş.”