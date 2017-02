‘Yılın menajeri’ şampiyon olduktan 298 gün sonra kovuldu: Bu yeni futbol Claudio, gülümsemeni koru 

Geçtiğimiz sezon Leicester City’ye tarihinin ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazandıran İtalyan menajer Claudio Ranieri’nin görevine son verildi.

Leicester City’nin Şampiyonlar Ligi son 16 mücadelesinde deplasmanda Sevilla’ya 2-1 kaybetmesinden bir gün sonra bu kararı alan yönetim kurulunun açıklamasında, kulüp çıkarları için bir liderlik değişimine ihtiyaç olduğu savunuldu.

Premier Lig’de 2015/16 sezonunu 10 puan farkla şampiyon bitiren Leicester City, bu sezonsa sadece beş maçı galip tamamlayabildi.

Ligin 17’nci sırada yer alan Tilkiler, 1938’den bu yana önceki sezon şampiyon olup küme düşen ilk takım olabilir.

Manchester United’ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Instagram hesabından paylaştığı destek mesajında, şampiyonluğu kazandıktan 298 gün sonra kovulan İtalyan menajere, “İngiltere ve yılın menajeri görevinden alındı. Bu yeni futbol Claudio. Gülümsemeni koru. Kimse yazdığın tarihi silemez” diye seslendi.

Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho’nun Chelsea’den kovulmasını hatırlatan eski futbolcu Gary Neville ise “Premier League’de şampiyon olmak ‘zehirli bir kadeh’ haline geldi. Önümüzdeki sezon da Conte kovulur” mesajını paylaştı.

Winning the Premier League the ” New Poisoned Chalice “

Conte sacked next season!!

— Gary Neville (@GNev2) 23 Şubat 2017