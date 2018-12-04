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Yaramazlara biraz batar!

Yılın kadın futbolcusuna törende cinsiyetçi soru: Twerk yapar mısın?

Yılın kadın futbolcusu ödülünü kazanan Ada Hegerberg’e ödül töreninde yöneltilen “Twerk yapabiliyor musun” sorusu tepki çekti.

Fotoğraf: Reuters

İlk kez dağıtılan ‘yılın kadın futbolcusu’ ödül töreninin sunucusu Fransız DJ Martin Solveig’in sorusuna tepki gösteren 23 yaşındaki sporcu, Hayır” diyerek sahneden indi.

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Ana hareketi kalça sallamak olan ‘twerk’ dansıyla ilgili sorusu üstüne gelen tepkilerden sonra, bir özür yayınlayan Solveig, Hegerberg ile konuştuğunu ve kendisine bunun bir ‘şaka’ olduğunu, sporcunun da bunu anladığını söyledi.

Hegerberg ise konu hakkında yaptığı açıklamada Solveig’in tören sonrası yanına geldiğini ve çok üzgün olduğunu, kendisinin de bunu bir cinsel taciz olarak değerlendirmediğini söyledi.

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Andy Murray: Modric’e, Mbappe’ye ne sordular

Sunucuya sosyal medyadan tepki gösteren ünlü İskoç tenisçi Andy Murray,“Mbappe ve Modric’e ne sordu? Futbolla ilgili şeyler. Bu sadece bir şaka değil. Ben de aşırı tepki vermiyorum. Hayatım boyunca sporun içinde oldum ve cinsiyetçilik seviyesi inanılmaz” mesajını paylaştı.

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