Yılın kadın futbolcusuna törende cinsiyetçi soru: Twerk yapar mısın?

Yılın kadın futbolcusu ödülünü kazanan Ada Hegerberg’e ödül töreninde yöneltilen “Twerk yapabiliyor musun” sorusu tepki çekti.

İlk kez dağıtılan ‘yılın kadın futbolcusu’ ödül töreninin sunucusu Fransız DJ Martin Solveig’in sorusuna tepki gösteren 23 yaşındaki sporcu, “Hayır” diyerek sahneden indi.

Host of #BallonDor asked female Ballon D’Or winner to twerk. She seemed uncomfortable and said no. pic.twitter.com/UYPYBTExJt

Ana hareketi kalça sallamak olan ‘twerk’ dansıyla ilgili sorusu üstüne gelen tepkilerden sonra, bir özür yayınlayan Solveig, Hegerberg ile konuştuğunu ve kendisine bunun bir ‘şaka’ olduğunu, sporcunun da bunu anladığını söyledi.

I explained to @AdaStolsmo the buzz and she told me she understood it was a joke. Nevertheless my apologies to anyone who may have been offended. Most importantly congratulations to Ada pic.twitter.com/DATdg0TfQk

— Martin Solveig (@martinsolveig) December 3, 2018